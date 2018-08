Einzigartige Fotos: Ausstellung "Glanzlichter 2018" im Natureum Balje

Die "Glanzlichter 2018" sind zu Gast im Natureum Niederelbe in Balje. Noch bis Sonntag, 14. Oktober, sind die beeindruckenden Naturfotografien aus dem internationalen Wettbewerb zu bewundern.Eine Jury prämierte Fotografien aus rund 20.000 Einsendungen in acht Kategorien. Das Gesamtsiegerbild von Manuel Enrique Gonzáles Carmona ist eine perfekte Illusion: Ein rot glühender Meteorit scheint auf die Erde zu stürzen. Glücklicherweise handelt es sich dabei allerdings nur um die Spiegelung einer kleinen Insel im Wasser des südspanischen Flusses Rio Tinto. Bettina Zeller erhielt für ihr Foto, das einen Steppenadler Auge in Auge mit einer Wespe im Erlebniszoo Hannover zeigt, den "Fritz Pölking Award".• Eintritt: 8 Euro (ermäßigt 5 Euro); geöffnet: im August noch täglich von 10 bis 18 Uhr, im September/Oktober dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr; www.natureum-niederelbe.de