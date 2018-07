Feiern im Kerzenschein: 14. Lichterfest am Freiburger Kornspeicher

bo. Freiburg. En Lichterfest sorgt am Samstag, 4. August, für stimmungsvolle Atmosphäre zwischen dem Hafen und dem historischen Kornspeicher an der Elbstraße in Freiburg. Ab 18 Uhr erwartet die Besucher ein gemütliches Ambiente mit musikalischer Unterhaltung und vielseitiger Bewirtung.

Mit einsetzender Dunkelheiten tauchen Windlichter, Kerzen und Lichterketten das Außengelände des Kornspeichers in romantische Stimmung. Der Segelverein organisiert Hafenrundfahrten. Auf der Bühne spielt die Band "The Three Of US" einen Mix aus Westcoast-Musik, Folkrock, Blues und Soul. Zum Repertoire gehören bekannte Songs und eigene Kompositionen. Essen und Getränke werden zu erschwinglichen Preisen angeboten: Es gibt Spanferkel, Fleisch vom Grill und Salate. Auch für Bier vom Fass und ein kleines Sortiment erlesener Weine ist gesorgt.

• Eintritt frei; Spenden zur Kostendeckung erwünscht. Eventuelle Überschüsse kommen dem Kulturbetrieb des Speicher-Fördervereins zugute.