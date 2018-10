"Frauenpower op Platt" erleben die Zuschauer am Samstag, 3. November, in Freiburg. Bärbel Wolfmeier und Inge-Sophie Lorenzen präsentieren um 20 Uhr im Kornspeicher, Elbstraße 2, eine niederdeutsche Textperformance in Kombination mit Folk, Jazz und Rockmusik. Die beiden Powerfrauen beweisen: Platt ist nicht überholt, sondern auf der Überholspur.Bärbel Wolfmeier ist Poetry-Slam-Poetin, Autorin, Lyrikerin und Sprecherin bei der NDR-Radiosendung "Hör mal'n beten to". Sie liest aus ihrem Buch "Dieckschopp in Overkneestielottesteveln". Dabei wird sie begleitet von der Folk-Sängerin Inge-Sophie Lorenzen. Sie singt bei den Gruppen "Lorbass" und "Die Mollies" und interpretiert irische Folk-Songs genauso gekonnt wie plattdeutsche Versionen bekannter Pop- und Rock-Hits.• Eintritt 10 Euro; Tickets online auf www.kornspeicher-freiburg.de