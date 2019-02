So., 10.02.2019, um 12 Uhr im Natureum Niederelbe in Balje, Neuenhof 8; Eintritt: 6 Euro (ermäßigt 4 Euro, Familien 15 Euro).

Die Unterelbe-Region ist eine Drehscheibe des internationalen Vogelzugs. Bei ihrer Rast in den Wattgebieten und angrenzenden Wiesen finden die Zugvögel ein reiches Nahrungsangebot und stärken sich für die lange Reise in ihre Brutgebiete im Frühjahr. Die Führung "Geheimnisvoller Vogelzug" verbindet einen Rundgang durch die Ausstellung "Lebensader Elbstrom" im Natureum mit einer Vogelbeobachtung von der Beobachtungsstation des Museums in das Vogelschutzgebiet "Hullen".