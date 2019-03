Hans-Christian Jaenicke - Ein "Künstler im Gespräch" in Freiburg

Sa., 23.03.2019, um 17 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstr. 2; Eintritt frei.

„Künstler im Gespräch“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe im Kornspeicher. In diesem Format geht es darum, Künstler und Interessierte in einen Dialog zu bringen. Den Anfang macht Hans-Christian Jaenicke, ein Künstler, der in vielen Sparten aktiv ist. Er spielt nicht nur Geige, sondern fotografiert, malt und komponiert. An diesem Abend wird er einige Kostproben seiner Talente zeigen bzw. erklingen lassen. Im Gespräch gibt er Einblick in sein facettenreiches Leben.Das neue Format soll mehr als ein Konzert, eine Ausstellung oder eine Aufführung sein. Zum Gespräch werden zwei bis vier Mal im Jahr hochkarätige Künstler eingeladen, die von ihrem Leben und ihrer Arbeit erzählen und Besuchern Rede und Antwort stehen.