Hochzeit mit Hindernissen: Theaterstück "Een Bruut to veel" in Freiburg

Freiburg (Elbe): Historischer Kornspeicher |

bo. Freiburg. Im Freiburger Kornspeicher hebt sich am Samstag, 25. August, der Vorhang für die "Wellenbreker". Das Jugendtourneetheater des Landschaftsverbandes Stade führt um 15.30 Uhr das plattdeutsche Theaterstück "Een Bruut to veel" auf.

In fünf Episoden begleiten die Zuschauer das junge Paar Jessica und Maximilian bei ihren turbulenten Hochzeitsvorbereitungen.

• Der Eintritt ist frei; Spenden erbeten.