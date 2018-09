"Horizonte und Kettensäge": Malerei und Figürliches im Freiburger Kornspeicher

bo. Freiburg. Die Ausstellung "Horizonte und Kettensäge" stellt in Freiburg die Arbeiten zweier Künstlerinnen einander gegenüber. An drei Wochenenden sind im historischen Kornspeicher, Elbstraße 2, Gemälde von Maggie Luitjens und Holzfiguren von Ragna Reusch zu sehen. Die Kunstwerke setzen durch Farbpräsenz und Strukturen Kontraste.

Maggie Luitjens arbeitet in ihren Gemälden mit Sand, Schellack, Acryl und Asphaltlack feine, ästhetische Strukturen heraus. Durch das Wechselspiel aus Erhebungen und Vertiefungen, Symbolen und Schriften erwachen die farbintensiven Bilder zum Leben und erzeugen eine Abfolge von Stille und Rhythmus.

Ragna Reusch lässt aus rauem Holz filigrane und dynamische Figuren entstehen. Ob kleine Figuren aus Zahnstochern oder skurrile Damen aus dicken Eichenstämmen, die sie mit der Kettensäge bearbeitet, die Strukturen des Holzes und die kräftigen Farben verdeutlichen Bewegung und strahlen Lebensfreude aus.

• Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist bis zum 30. September samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.