Mit "Irish Rock 'n' Folk" kommt Larry Mathews Blackstone Band am Samstag, 17. November, nach Hemmoor. Das Konzert der Musiker von der grünen Insel beginnt um 20 Uhr in der Hemmorer Kulturdiele, An der Pferdebahn 53.Der Sänger und Songwriter Larry Mathews stammt von der Südwestküste Irlands. Mit seiner Stimme gibt er den Songs ein "raw and rustic feeling". Begleitet wird er von drei Musikern aus dem Raum Hamburg. Die Band kombiniert rockige Eigenkompositionen, irische Jigs und Reels und melancholische Balladen zu einem ebenso traditionellen wie modernen Sound.Veranstalter des Konzerts ist der Culturkreis Hemmoor.• Eintritt: 16 Euro; Tickets gibt es auf www.culturkreis.de