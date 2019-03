Kolumbien abseits der Klischees: Reisevortrag in Freiburg

So., 03.03.2019, um 18 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstr. 2; Eintritt: 10 Euro.

Über das heutige Kolumbien als ein Reiseland, das mit faszinierenden Landschaften aufwartet, berichtet Inge Bollen in dem Bildervortrag "Kolumbien - Magische Vielfalt". Bei ihrer zweimonatigen Tour durch das südamerikanische Land erlebte die Globetrotterin Wüsten, karibisches Flair an Traumstränden, die Bergwelt der Anden, Kaffeeplantagen und Dschungel. Sie berichtet über die Hauptstadt Bogotá, Kolonialdörfer und das pulsierende Leben in der Hafenstadt Cartagena.