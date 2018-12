Freitag, 11.01., 18.01. und 25.01., um 20 Uhr; Samstag, 12.01., 02.02. und 09.02. um 14.30 Uhr, Samstag, 19.01. und 26.01., um 20 Uhr, Sonntag, 13.01., 20.01., 27.01. und 03.02. um 14.30 Uhr im Gasthaus Charly Drewes in Neulandermoor, Birkenstr. 65; Eintritt: 7 Euro; Reservierung bei Heinz Raap, Tel. 04770 - 217.

Von der "Swieneree up Hinners Hoff" handelt die neue Komödie der Moorer Speeldeel. Das Stück spielt auf dem Land: Die junge Praktikantin Lisa bringt frischen Wind in den Schweinezuchtbetrieb der Junggesellen Franz und Gerd. Sie deckt auf dem Hof allerdings Dinge auf, die lieber nicht bekannt werden sollten. Auch der Pastor hat was zu vertuschen.