Mi., 13.03.2019, um 19.30 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstr. 2; Eintritt: 5 Euro "Speichersoli".

Um den "Lebensraum Obsthöfe - die offensichtlich unsichtbare Artenvielfalt norddeutscher Obstanlagen" geht es im "Speichergespräch" mit Dr. Wolfram Klein. Der Wissenschaftler und Berater beim Obstbauversuchsring in Jork berichtet in Wort und Bild über seine jahrzehntelangen Beobachtungen in den Obstplantagen und seine Erkenntnisse. Seit 2016 ist Klein im Bundesprojekt "Potentiale und Praxisprogramm zur Erhöhung der ökologischen Vielfalt in Erwerbsobstanlagen und Streuobstwiesen" tätig.