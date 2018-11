Leckerbissen der klassischen Musik serviert das Duo "Ebenholz und Elfenbein" dem Publikum am Samstag, 17. November, um 20 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstraße 2. Auf dem Programm stehen Meisterwerke aus Lied und Oper aus dem 18. und 19. Jahrhunderts.Sophie-Magdalena Reuter (Sopran) und Hyerim Park (Klavier) präsentieren Kompositionen von Schubert, Schumann, Chopin, Mozart, Beethoven und Puccini.• Eintritt: 10 Euro; Ticketreservierung unter Tel. 04779 - 8994477 oder auf www.kornspeicher-freiburg.de . Anwohner des Franz-Rehling-Weges in Freiburg haben zu diesem Konzert im Rahmen der Nachbarschaftseinladung des Kornspeichers freien Eintritt.