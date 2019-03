Naturerlebnisfahrten mit dem "Vogelkieker" in die Kehdinger Elbmarsch

Erste Fahrt am Sa., 16.03.2019, um 14 Uhr ab Freiburg, Bahnhofstraße; Gebühr: 10 Euro (Kinder 4 Euro) ; Tickets und Infos in der Tourist-Information am Hafen in Stade, Hansestr. 16, Tel. 04141 - 776980, www.stade-tourismus.de.

Mit dem Frühlingserwachen in der Kehdinger Elbmarsch startet auch der "Vogelkieker" in die Saison der Naturerlebnisfahrten. Der Doppeldeckerbus mit dem Panorama-Dach fährt an jedem Samstag bis Ende Mai von Freiburg zur Vogelbeobachtung in die Marschen. Dort können Besucher ein faszinierendes Naturschauspiel erleben: Die Wiesen an der Elbe sind eine Drehscheibe des weltweiten Vogelzuges und Einflugschneise für riesige Schwärme von Rast- und Brutvögeln. Biologen des Vereins zur Förderung von Naturerlebnissen begleiten die Fahrt und erklären Flora und Fauna der Region.