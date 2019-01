Sa., 02.02.2019, um 19 Uhr im Natureum Niederelbe in Balje, Neuenhof 8; Eintritt: frei, um Spenden wird gebeten.

Mit Amber Rubarth kommt eine musikalische Globetrotterin ins Natureum Niederelbe. Die amerikanische Songwriterin und Folksängerin ist auf den Bühnen in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika zuhause und gibt in der Ausstellung "Lebensader Elbstrom" ein Konzert.Für ihr jüngstes achtes Album "Wildflowers In The Graveyard" wurde die 36-jährige Künstlerin viel gelobt. Die Songs sind pure Entschleunigung, minimalistisch und poetisch. Rubarth ist mit Emmylou Harris und Marc Cohn getourt, erhielt verschiedene Preise und ist demnächst in dem Film "American Folk" an der Seite des Songwriters Joe Purdy im Kino zu sehen.