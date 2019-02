Pop im Stil der 1970er Jahre mit "Helgen" in Freiburg

Fr., 08.02.2019, um 20 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstr. 2; Eintritt: 12 Euro; Tickets unter Tel. 04779 - 8994477 und auf www.kornspeicher-freiburg.de.

Von der Elbphilharmonie in den Kornspeicher: Die Band "Helgen" war auf ihrer "ganz oder gar nicht"-Tour 2018 auch zu Gast in Hamburgs wohl bekanntester Konzertstätte. Jetzt kommt der Krummendeicher Helge Schulz mit seiner Formation für ein Heimspiel nach Freiburg. Das Trio hat Pop im Stil der 1960er und 1970er Jahre im Gepäck. Die Musiker präsentieren ihre Lieder mit Texten voller Wortwitz mit einer Menge Herz und viel Spielfreude. Die drei lernten sich bei einem Popmusik-Studiengang in Hannover kennen.