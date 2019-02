Ratespaß in Teams

Fr., 15.02.2019, um 19 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstr 2; Gebühr für Quizzer: 5 Euro; Anmeldung unter Tel. 04779 - 8994477 oder auf www.kornspeicher-freiburg.de; für Zuschauer Eintritt frei.

Im historischen Kornspeicher findet ein erster Kneipen-Quiz-Abend unter der Moderation von Tom Zimmermann statt. In Teams bis zu sechs Personen beantworten die Teilnehmer Fragen, lösen Video- und Bilderrätsel und ordnen Soundschnipsel Musikstücken zu. Gefragt sind Allgemeinwissen, Nischenwissen und unnützes Wissen. Zu dem Ratespaß sind auch Zuschauer willkommen.Tom Zimmermann ist mit Darren Grundorf mit dem NDR-Info-Programm "Quizzen, was die Welt bewegt" regelmäßig in Norddeutschland unterwegs.