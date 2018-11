"Speicherpoeten": Dichtkunst im Freiburger Kornspeicher

Die "Speicherpoeten" gehen in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Start der neuen Poetry-Slam-Reihe findet der zweite Dichterwettstreit statt. Poetinnen und Poeten treten gegeneinander an und stellen sich mit ihren Wortbeiträgen der Bewertung der Publikumsjury.Ob Ballade, Prosa oder Märchen, beim Poetry Slam ist fast alles erlaubt. Mit selbst geschriebenen Texten und der eigenen Stimme haben die Teilnehmer pro Runde sechs Minuten Zeit, das Publikum zu überzeugen. Die Slammer kommen aus dem Landkreis Stade, dem Cuxland und aus Hamburg. DJ Querbeat sorgt für die musikalischen Übergänge.- Fr., 23.11., um 19 Uhr im histor. Kornspeicher in Freiburg, Elbstr. 2; Eintritt: 8 Euro (Schüler/Studenten 5 Eruo), Ticketreservierung: Tel. 04779 - 8994477, www.kornspeicher-freiburg.de