"Tag des Fisches" im Natureum Niederelbe in Balje

Zum zehnten "Tag des Fisches" hat sich im Natureum Niederelbe in Balje Angler-Prominenz angekündigt. Wenn sich am Sonntag, 2. September, im Naturkundemuseum alles um Fische und das Angeln dreht, ist auch Babs Kijewski (Foto) vor Ort. Die in Anglerkreisen europaweit bekannte Bloggerin gewährt Einblicke in ihre Kunstköderbox und zeigt faszinierende Bilder von ihren Angelreisen.An Markt- und Infoständen gibt es neue Trends vom Ködermarkt. Besucher können ihre Kräfte an einem Drill-Simulator messen und beim Casting-Wettbewerb ihre Treffsicherheit im Zielwurf mit der Angel beweisen. Verschiedene Angeltechniken können ausprobiert werden und Räucherexperten lassen sich bei der Arbeit zuschauen.Experten des Angelsportvereins Neuhaus/Oste beantworten Fragen. Aktionen für Kinder, Bernstein-Schleifen und Live-Musik runden das Programm ab.• Eintritt 8 Euro (ermäßigt 5 Euro); geöffnet 10 bis 18 Uhr; www.natureum-niederelbe.de