Tango hautnah: Konzert, Tanz und Workshop in Freiburg

Im Zeichen des argentinischen Tangos steht das Wochenende am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, im Kornspeicher in Freiburg. Das international anerkannte Tango-Ensemble "Sexteto Cristal" erfüllt den Saal um 20 Uhr mit südamerikanischer Leidenschaft.In der ursprünglichen Besetzung eines "Orquesta Típica" mit zwei Violinen, zwei Bandoneons, Klavier und Kontrabass lassen die Musiker die goldene Ära des Tango Argentino wieder aufleben. In den Jahren 1925 bis 1945 wurde diese Musik aus Buenos Aires von Tänzern in ganz Europa begeistert aufgenommen. Das Ensemble spielt berühmte und bei Tänzern geschätzte Titel, die von alten Schellackaufnahmen bekannt sind. Aber auch der moderne Tango von Astor Piazzolla und Osvaldo Pugliese ist zu hören. Die gefühlvolle und impulsive Spielweise des Ensembles ergänzt der Argentinier Amancio Mendiondo mit Gesang.Die erste Hälfte des Abends widmet sich der Musik. Im zweiten Teil erleben die Zuschauer den Tango in einer Tanzdarbietung.Am Sonntag, 11. November, schließt sich ein Intensiv-Tanzworkshop für Anfänger an. Teilnehmer erlernen von 14 bis 17.30 Uhr die Basiselemente des Tango Argentino. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.• Eintritt zum Konzert: 18 Euro; Workshop-Gebühr: 35 Euro pro Person; Ticketverkauf und Anmeldung zum Workshop: Tel. 04779 - 8994477, www.kornspeicher-freiburg.de