Tolle Ferien-Aktionen im Natureum Niederelbe in Balje

In den Monaten Juli und August ist im Natureum viel los: Während der Sommerferien gibt es mehrmals in der Woche tolle Mitmach-Aktionen: Mittwochs ist "Bernstein-Tag". Aus unscheinbaren Rohlingen können Besucher unter Anleitung Schmuckstücke schleifen. Donnerstags geht es auf Zeitreise in die Steinzeit. Rund um den Lagerplatz lernen Besucher das Leben unserer Vorfahren kennen. Sie sammeln Früchte, Nüsse und Pilze im Wald, backen auf heißen Steinen am Lagerfeuer Fladenbrot aus selbst gemahlenem Mehl, schießen mit Pfeil und Bogen und schnitzen Schamanenstäbe.In der Sonderausstellung steht „Abtauchen" mit den Walen auf dem Programm. Neben neuem Wissen nehmen Kinder ihr eigenes Wal-Modell mit nach Hause - je nach Lust und Laune möglichst originalgetreu oder fantasievoll.Junge Forscher kommen im Programm der Kinder-Uni Freiburg auf ihre Kosten. Sie erfahren, wie Zugvögel auf ihren weltweiten Reisen den Weg finden, wie eng verwandt Hühner mit den Dinosauriern sind, warum Bienen so eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen und wie eine archäologische Ausgrabung funktioniert.• Eintritt: 8 Euro (ermäßigt 5 Euro); im Juli und August täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet; Termine auf www.natureum-niederelbe.de