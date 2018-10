Aktionswoche zum Ladengeburtstag

Ein Jahr "Fit Your Curves" in Hemmoor / Tolle Angebote und Gewinnspiel



Noch bis Samstag, 6. Oktober, ist das Fachgeschäft "Fit Your Curves" an der Bahnhofstraße 32 in Hemmoor wegen Umbau geschlossen. Anschließend können sich alle Kunden auf eine tolle Geburtstagswoche von Dienstag bis Samstag, 9. bis 13. Oktober, mit verschiedenen Aktionen und Gewinnspiel freuen. Denn der Laden für BHs, Shapewear, Bademode, Nachtwäsche und Funktionswäsche feiert sein einjähriges Bestehen."Nach dem Umbau steht meinen Kundinnen eine zweite Umkleidekabine zur Verfügung", sagt Geschäftsinhaberin Natalie Fels. "Zudem gibt es eine noch größere Auswahl quer durch das gesamte Sortiment und es werden Boxershorts für Herren von Goodlife und RJ ins Sortiment aufgenommen."Bei "Fit Your Curves" erhalten Kundinnen nicht nur tolle Qualität, sondern auch eine fundierte und umfassende Beratung mit dem Ziel, dass sich jede Kundin rundum wohl in ihrer Haut fühlt. Dafür ist es unerlässlich, dass BHs und Wäsche in der richtigen Größe und Form gewählt werden. Bei "Fit Your Curves" finden Kundinnen Cup-Größen von A bis O und Umfänge von 60 bis 110 Zentimeter. Auch für den Sport oder für stillende Mütter gibt es den richtigen BH und die passende Unterwäsche.Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr. Montag ist Ruhetag.