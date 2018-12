Entspanntes Wohnen in Wischhafen

Der Wohnpark Elbblick hat viel zu bieten



Wohnen, wo andere Urlaub machen - das verspricht der Wohnpark Elbblick, der im kommenden Jahr in bester Lage in Wischhafen entsteht.Die Wohnanlage, die Ende 2019 bezugsfertig sein wird, besticht nicht nur durch ihre Lage mit Blick auf die Elbe. Sie entspricht auch dem Wunsch nach Wohnungen für Singles und Paare. Die Wohnungen sind zirka 57 bis 67 Quadratmeter groß, hinzu kommen eine große Terrasse oder ein großer Balkon. Alle Apartments sind barrierefrei zu erreichen und verfügen über einen Pkw-Stellplatz. Zur Ausstattung gehören ferner eine kontrollierte Wohnraumbelüftung, Fußbodenheizung, Außenrollläden, eine langlebige Sanitärausstattung und vieles mehr.Die Gemeinde Wischhafen verfügt trotz ihrer ländlichen und idyllischen Lage über eine gute Infrastruktur. Schulen, Kindergärten, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich vor Ort. Die Elbinsel Krautsand mit ihrem Traumstrand ist nur zehn Autominuten entfernt, der Weg nach Stade dauert rund 20 Minuten und nach Hamburg, Cuxhaven oder Bremen zwischen 60 und 90 Minuten. Dank Elbfähre ist man in nur 25 Minuten auf der anderen Seite des Flusses in Glückstadt.• Der Vertrieb der Wohnungen erfolgt über ISH Immobilien Stade. Weitere Informationen unter Tel. 04141-7977111 oder http://www.wohnpark-elbblick.de.