Einbrüche in Oldendorf und Beckdorf

ab. Oldendorf. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte in Oldendorf in der Hauptstraße zwischen 4.30 und 6.15 Uhr in einen Imbiss ein und öffneten dort die Spielautomaten. Der oder die Einbrecher konnten mit mehreren Geldkassetten aus dem Automaten flüchten. Schaden: mehrere Hundert Euro.

Hinweise: ( 04144 - 7879.



• Auch in Beckdorf stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schneckenberg" ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Auch dieser Schaden wird derzeit auf mehrer Hundert Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Apensen, ( 04167 - 536.