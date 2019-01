Um kurz vor halb sechs brannte am Montagmorgen in Himmelpforten ein in der Bahnhofstraße abgestellter Linienbus aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Bus im hinteren Bereich bereits in Flammen. Mitarbeiter des Busbetriebs hatten das Feuer am frühen Morgen bemerkt und sofort einen anderen im Gefahrenbereich stehenden Bus weggefahren. Die 45 Feuerwehrleute konnten nicht mehr verhindern, dass der Bus halb ausbrannte, sorgten aber dafür, dass die Flammen nicht auf andere Fahrzeuge und nebenstehende Gebäude übergriffen.Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt an der Heizung des Busses aus. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.