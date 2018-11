Buntes Programm auf dem Adventsmarkt in Oldendorf

Der Advensmarkt in Oldendorf ist an beiden Tagen einen Besuch wert



Suchspiel für die Kinder 

Das Programm auf einen Blick



Adventszauber vom Feinsten bietet der 33. Adventsmarkt in Oldendorf am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember auf dem Kirchhof zwischen Kirche und Edeka-Markt. Gemeinsam mit der Gemeinde, dem Verein für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung und dem Arbeitskreis Adventsmarkt haben die neuen Marktmeisterinnen Martina Hees und Anja Helmke ein abwechslungsreiches und buntes Programm auf die Beine gestellt.Der kleine aber feine Adventsmarkt bietet viele schöne Bastelsachen, kulinarische Köstlichkeiten und ein buntes Rahmenprogramm. Bei den Ausstellern gibt es in diesem Jahr ein paar Veränderungen. "Wir freuen uns auf viele altbekannte und neue Gesichter", sagen Anja Helmke und Martina Hees. Sie bedanken sich dafür, dass sich wieder viele Kinder an dem Programm auf der Bühne und in der Kirche beteiligen und weisen auf das besondere Bastelangebot am Sonntag um 14 Uhr auf der Bühne hin. Dort können alle kleinen Gäste Sockenschneemänner und Weihnachtslichter herstellen.Der Weihnachtsmann darf natürlich nicht fehlen. Er hat sein Kommen für beide Tage zugesagt und freut sich auf viele Kinder.Adventsmarkt in OldendorfSamstag, 1. Dezember, 15-20 UhrSonntag, 2. Dezember, 14-18 Uhrbei der Kirche, HauptstraßeFür das beliebte Suchspiel in den Tagen vor dem Adventsmarkt haben die Kinder vom Oldendorfer BiBer-Kindergarten viele Engel gebastelt und mit Buchstaben und Zahlen versehen. Diese sind in den Schaufenstern der Oldendorfer Geschäfte zu finden. Kinder sind herzlich eingeladen, mit einem Lösungsbogen durch das Dorf zu ziehen, die Engel zu suchen und das Lösungswort zusammen zu setzen. Mitmachen lohnt sich, denn es gibt tolle Preise zu gewinnen. Die Ziehung der Gewinner erfolgt am Samstag um 17.15 Uhr auf der Adventsmarkt-Bühne. Neu ist beim Suchspiel in diesem Jahr die Altersbegrenzung. Mitmachen dürfen Kinder zwischen drei und zwölf Jahren.Samstag, 1. Dezember15 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Johann Schlichtmann. Kaffeetafel in der St. Martins-Kirche15.30 Uhr: Auftritt Ballettschule Lille auf der Bühne16 Uhr: Auftritt Schulchor Schule Oldendorf in der Kirche16.45 Uhr: Plattdeutsche Geschichten mit Georg Hellwege auf der Bühne17 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt auf die Bühne17.15 Uhr: Ziehung der Preise des Kindersuchspiels auf der Bühne18 Uhr: Auftritt Posaunenchor der Kirchengemeinde20 Uhr: MarktschlussSonntag, 2. Dezember10 Uhr: Plattdeutscher Adventsgottesdienst mit Lektor Ernst August Sackmann14 Uhr: Markteröffnung. Kaffeetafel und Auftritt Okarina-Gruppe in der Kirche14 bis 15.30 Uhr: Basteln mit Kindern auf der Bühne15 Uhr: Auftritt Schulchor Schule Estorf in der Kirche15.30 Uhr: Plattdeutsche Geschichten mit Georg Hellwege auf der Bühne15.45 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt auf die Bühne16 Uhr: Auftritt Schulchor der ehemaligen Schüler aus Estorf in der Kirche17.30 Uhr: Auftritt Bläsergruppe Fehring18 Uhr: Marktschluss