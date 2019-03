Jede Menge Action für die Kinder

Die Jugendkonferenz Hammah bietet dem Nachwuchs im Dorf Aktionen und ein offenes Ohr

Die Jugendkonferenz (Juko) Hammah vertritt seit mehr als 20 Jahren die Interessen der Kinder und Jugendlichen im Geestdorf und sorgt dafür, dass auf dem Gelände zwischen Kindergarten und Jugendblockhaus etwas los ist. Dabei haben sich drei Veranstaltungen fest etabliert: die Schools-Out-Party am letzten Schultag vor den Sommerferien, der Ferienspaß mit mehr als 30 Angeboten für Kinder ab sechs Jahren sowie das Laternelaufen im November.Die Schools-Out-Party, die in diesem Jahr am Mittwoch, 3. Juli, stattfindet, richtet sich an Kinder der ersten bis sechsten Klasse. "Das ist immer ein großer Spaß mit Plantschbecken, Zelt, Palmen, Blumenketten und buntem Programm", sagt Brigitte Dieckmann vom Vorstand der Juko Hammah. "Unter anderem organisieren wir Spiele ohne Grenzen, machen coole Gruppenfotos und der Zauberer Hokus zeigt tolle Tricks."Bei der Aktion Ferienspaß arbeitet die Juko Hammah zum Teil mit der Juko aus dem benachbarten Himmelpforten zusammen. "Wir haben jeden Sommer ein Programm mit 30 bis 35 Angeboten - von Kanutouren über kreatives Schaffen wie Betongießen bis zum Kinonachmittag", sagt Juko-Mitglied Nadine Hönemann. Beim Ferienspaß-Programm bringen sich viele örtliche Vereine ein, die übrigens alle Mitglied der Juko Hammah sind. Insgesamt zählt der Zusammenschluss 23 Mitglieder, die sich vier- bis sechsmal im Jahr treffen. "Für die Organisation der Veranstaltungen haben wir in der Juko einen festen Teamkern, der schon viele Jahre dabei ist", sagt Brigitte Dieckmann. "Freuen würden wir uns über neue Mitglieder und Mitstreiter. Jeder darf mitmachen, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich." Gern sammelt die Juko auch neue Ideen für Veranstaltungen, z.B. für den Ferienspaß.Übrigens: Wegen des Reformationstags findet das Laternelaufen in Hammah in diesem Jahr eine Woche später als üblich am Freitag, 8. November, statt.