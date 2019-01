Sternsinger in Himmelpforten und in Oldendorf unterstützen Hilfsorganisationen in Südamerika



Gottes Segen für das neue Jahr gaben anlässlich des Dreikönigstags, 6. Januar, mehrere Kinder- und Jugendgruppen in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten aus. Im Mittelpunkt der diesjährigen Spendenaktion standen Hilfsorganisationen aus Peru, die sich für Gleichberechtigung und Förderung von Kindern mit Behinderungen einsetzen. Viele Familien aus der Samtgemeinde hatten sich bei ihrer Kirchengemeinde gemeldet, um einen Besuch der Sternsinger gebeten und fleißig gespendet.