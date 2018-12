Lernen, lehren und leben: Das Bildungszentrum Vita in Hechthausen lädt zum "Tag der offenen Tür" ein

Schon zu Studienzeiten hatte Imèn Gharbi festgestellt, dass bei herkömmlichen Lehrmethoden viele Kinder auf der Strecke blieben. Kurzentschlossen entwickelte die Pädagogin eigene, ganzheitliche Lehrmethoden, mit denen sie im Schulunterricht und auch als Nachhilfelehrerin sehr erfolgreich war. Farben, Bewegung, Kommunikation, Intuition, Emotionen und vieles mehr werden - ähnlich wie bei der Chakrenlehre - dabei mit berücksichtigt und integriert. "Ein Beispiel: Eine Blockade im Körper kann sich sowohl durch Konzentrationsschwierigkeiten und damit durch Lernprobleme als auch durch häufige Infekte bemerkbar machen", erklärt die Lehrerin mögliche Zusammenhänge, die erst durch eine ganzheitliche Herangehensweise sichtbar werden.Mit ihrem Konzept machte sich Imèn Gharbi 2004 in der Erwachsenenbildung in Trier selbstständig. Jetzt haben Interessierte die Möglichkeit, in Hechthausen von der ganzheitlichen Wissensvermittlung zu profitieren.Am Samstag, 8. Dezember, laden Imèn Gharbi und ihr Team zu einem Tag der offenen Tür mit Schnupperkursen zu Vita ein: 10 Uhr: Konzeptpräsentation und Vita-Team; 11 Uhr: Licht im Dunklen; 12 Uhr: Duftessenzen, 13 Uhr: Astrologie, 14 Uhr: Jin Shin Jyutstu® (Alternative Heilmethode, Zwerchfell-Funktionsenergie), 15 Uhr: Lernen mit Freude und Leichtigkeit (für Kinder und Schüler), 16 Uhr: Grundkurs Englisch (für Kinder und Schüler), 17 Uhr: Grundkurs Spanisch (für Erwachsene) und 18 Uhr: Grundkurs Arabisch (für Erwachsene).Bei Anmeldung bis zum 16. Dezember bietet Imèn Gharbi die Sprachkurse à zwölf Doppelstunden und die Zwei-Tages-Seminare zu deutlich günstigeren Sonderpreisen an, Interessierte sparen bis zu 80 Euro.Infos: Tel: 04774-31 47499, www.vita-seminarhaus.de.Sprechstunden: Di. und Do., 9 bis 12 Uhr telefonisch, persönlich nach Vereinbarung.