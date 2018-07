Schützenfest in Brobergen: Festball mit der "Sunshine Band"

sb. Brobergen. In dem Geest-Dorf Brobergen wehen am kommenden Wochenende die grün-weißen Fahnen. Der örtliche Schützenverein lädt zu seinem beliebten Volksfest ein. Höhepunkte sind am Samstag, 14. Juli, der Ball im Festzelt mit der "Sunshine Band" sowie am Sonntag, 15. Juli, der Festumzug mit zwei Musikzügen. Hier alle Veranstaltungen des Festwochenendes auf einen Blick:



Samstag, 14. Juli

10 Uhr: Antreten vor dem Festzelt zum Umzug und Abholen der Majestäten 2017 mit dem Blasmusikexpress

14 bis 18 Uhr: Preis- und Plakettenschießen / LG und KK

15.30 bis 18 Uhr: Königsschießen / LG und KK

15.30 bis 17 Uhr: Königs- und Preisschießen für Kinder und Jugendliche / Lichtpunkt und LG

17 Uhr: Proklamation der neuen Kindermajestät

20 Uhr: Ball im Festzelt mit der "Sunshine Band"

21 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger



Sonntag, 15. Juli

12 Uhr: Antreten vor dem Festzelt zum Umzug und Abholung der Majestäten 2018 mit dem Blasmusikexpress sowie dem Musikzug Elm

14 bis 18 Uhr: Preis- und Plakettenschießen / LG und KK.

Danach erfolgt der Ausklang des Schützenfestes 2018 im Sport- und Kulturzentrum Brobergen