Schützenfest in Düdenbüttel: "Ich habe viele Leute getroffen"

Das Königspaar Maik und Jessica Armbrecht verlebte ein geselliges Regentenjahr

Als Maik Armbrecht (43) vor einigen Jahren der Liebe wegen von Stade nach Düdenbüttel zog, trat er unter anderem in den dortigen Schützenverein ein. Seine Frau Jessica (33) gehört dem Verein schon seit Kindesbeinen an und der Schießsport hat in ihrer Familie eine lange Tradition. Im vergangenen Jahr geschah dann das kleine Wunder: Maik und Jessica Armbrecht wurden zu König und Königin proklamiert und durften den Schützenverein ein Jahr lang gemeinsam regieren."Der Zeitpunkt war für uns günstig", sagt Maik Armbrecht. "Unser Hausbau war abgeschlossen und Kinder noch nicht vorhanden. Da haben wir beschlossen, es einfach mal zu riskieren."Ihr gemeinsames Regentenjahr hat ihnen ausgesprochen gut gefallen. "Es war sehr emotional und hat sehr viel Spaß gemacht", erzählen sie. Zu auswärtigen Festen wurden sie stets von vielen Vereinskameraden begleitet. In den Festzelten und Festsälen lernten sie dann nicht nur neue Leute kennen, sondern trafen dort auf viele alte Bekannte. "Ich bin zwar noch nicht so lange im Schützenverein Düdenbüttel, trotzdem bin ich ein echter Vereinsmensch", sagt Maik Armbrecht. In seiner Jugend bis Mitte 20 spielte er aktiv Fußball bei Güldenstern in Stade, war dort anschließend im Trainerbereich tätig. "Durch die vielen Fußballspiele und weil ich generell ein geselliger Typ bin, kenne ich viele Leute, von denen ich im vergangenen Jahr als Vereinsrepräsentant einige wieder getroffen habe."Ein besonderes Erlebnis für das Paar war der eigene Königsball im November im Düdenbütteler Gemeindezentrum. "Zu der Tanzveranstaltung waren nicht nur Schützen, sondern auch die Feuerwehr und Bürger eingeladen", sagt Maik Armbrecht. "Uns ist der Zusammenhalt im Dorf wichtig und wir freuen uns, wenn sich an unseren Festen auch Nicht-Vereinsmitglieder beteiligen."Jetzt freut sich das Paar auf das bevorstehende Schützenfest. Persönlicher Höhepunkt der beiden wird ihre Abholung am Sonntag sein. Das Paar rechnet mit rund 200 Personen auf seinem geschmückten Hof. "Zum Glück haben wir genug Platz für so viele Gäste", sagt Maik Armbrecht. Hier nun das gesamte Festprogramm auf einen Blick:Abmarsch der Kinder (aus Sicherheitsgründen ohne Fahrräder) und Schützen zum Abholen der Kindermajestäten. Anschließend Proklamation der neuen KindermajestätenKindernachmittag mit Kaffee und KuchenSchießen auf allen LG-StändenJungschützenempfang in der SchützenhalleFestball im Gemeindezentrum Düdenbüttel mit DJ StefanProklamation der DorfmajestätEmpfang mit gemeinsamem Erbsensuppe-Essen im GemeindezentrumAntreten zum Festumzug beim GemeindezentrumAbmarsch des Festumzuges durch den Ort. Anschließend Musik im GemeindezentrumSchießen auf allen LG-StändenPreisverteilung aus der TombolaProklamation der neuen Würdenträger. Danach Tanz zum Ausklang. Eintritt frei