Schützenfest in Groß Sterneberg: Eintritt frei zu beiden Festbällen

Die Schützen aus Groß Sterneberg möchten mit vielen Gästen gemeinsam feiern



Zum dritten Mal durfte Michael Lohmann (52) den Schützenverein Groß Sterneberg regieren. Nach 2001 und 2008 gab er im vergangenen Sommer erneut an der Königsscheibe den besten Schuss ab. Obwohl der Straßenbauer bereits vor dreizehn Jahren nach Tarmstedt im Landkreis Rotenburg zog, hält er dem Verein seines Heimatdorfs weiterhin die Treue.Nun wird in Groß Sterneberg wieder Schützenfest gefeiert. Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juli, geht es auf dem Festplatz des Geestdorfs wieder rund. Neu im Programm ist ein Flohmarkt für Kinderartikel am Samstag von 13 bis 17 Uhr. Am Sonntagabend wird dann der neue Schützenkönig proklamiert. Die einzelnen Programmpunkte:Antreten zum Abholen der Würdenträger bei Dieter Plath, Am Kanal (12.30 Uhr Abfahrt Planwagen für Senioren beim Schützenhaus)Flohmarkt für Kinderartikel (Aufbau ab 12 Uhr)Öffentliches Preisschießen mit Königs- und Pokalschießen. Schießen von SchützenschnürenProklamation der Kinderwürdenträger. Kinderbelustigung mit dem Spielmobil der JuKo Himmelpforten. Lichtpunktschießen. Kaffee und Kuchen im SaalÖffentlicher Schützenball mit DJ Klaus & DJ Kim. Eintritt freiGemeinsames Frühstück für alle im "Moorpedder" (5 Euro pro Person). Gastgeber ist der JungschützenkönigÖffentliches Preisschießen mit Königs- und Pokalschießen. Schießen von Schützenschnüren. Für die Kinder nachmittags LichtpunktschießenAntreten zum Festumzug beim SchützenhausÖffentlicher Schützenball mit DJ Klaus & DJ Kim. Eintritt freiProklamation der neuen Würdenträger