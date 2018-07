Schützenfest in Kranenburg: Tanzabend mit "BiSiMaHei"

Schützenverein Kranenburg freut sich auf den Besuch vieler gut gelaunter Gäste



Ein sehr schönes Jahr verlebte Kranenburgs Schützenkönig Günther Meier (60). "Ich habe mich gut amüsiert", sagt die scheidende Majestät.Im vergangenen Jahr hielt der Elektrotechniker von der Stader Geest zum ersten Mal auf die Königsscheibe und gab prompt den besten Schuss ab. Besonders freute sich Günter Meier, dass sein Sohn Hendrik gleichzeitig mit ihm Jungschützenkönig wurde. Große Freude herrschte auch bei Günter Meiers Frau Silke. "Bei meiner Proklamation war sie ganz happy!", erzählt der Ehemann.Am kommenden Wochenende wird in Kranenburg wieder Schützenfest gefeiert. Das ist das Festprogramm:Antreten am VereinslokalKönigsschießen und Schießen auf allen StändenKaffee- und KuchenbüfettJugendkönigsschießen und Königsvogelstechen. Jugendpreisschießen und LichtpunktschießenPreisverteilung Jugendpreisschießen und Lichtpunktschießen. Anschließend Proklamation der Kinder- und Jugendmajestäten im SaalEnde des Schießbetriebs auf allen StändenFestball mit "Take-five"Große Tombola. Anschließend Proklamation der WürdenträgerAntreten am VereinslokalSchießbeginnKaffee- und KuchenbüfettGroße Kinderanimation und Kinderschminken. Tanz und Musik mit der Musikgruppe "BiSiMaHei"Ende des Schießbetriebs auf allen StändenAfter-Show-Party in der Schützenhalle bis zum AbwinkenFür ältere Gäste steht ein Fahrzeug für den Umzug bereit.Preisverteilung ist am Freitag, 13. Juli, um 20 Uhr.