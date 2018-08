Schützenfest in Neuland

Zwei bunte Festtage mit Wettkämpfen und Tanz



Gesellig geht es am kommenden Wochenende in Neuland zu, wenn der örtliche Schützenverein sein beliebtes Fest mit Wettbewerben, Kinderspaß und Festball veranstaltet. An beiden Tagen laden Würdenträger, Festausschuss, Schausteller, Festwirt, und Vorstand Besucher herzlich zum Mitfeiern ein. Spannend wird es am Sonntag Mittag, wenn Schützenkönig Bernd Göhlich (48) die Königskette an seinen Nachfolger weitergeben wird. Auch für die Königin Uta Breuer (56) sowie die Jungschützenmajestäten werden Nachfolger gesucht. Wen wird Vereinspräsident Bernd Schütt zu neuen Majestäten proklamieren? Das Festprogramm:Antreten am Schießstand. Abholen der Würdenträger mit dem Spielmannszug WolfsbruchKönigsbier, Ehrungen. Musik mit der Band "Surprise"Königs- und PreisschießenFortsetzung des PreisschießenKinderschützenfestSchützenball mit der Band "Surprise"Gottesdienst zum Schützenfest auf dem SchießstandErbsensuppe für alle auf dem SaalKönigsproklamation. Anschließend Festumzug mit dem Jugendspielmannszug DrochtersenFestnachmittag mit EhrengästenPreisschießenTanz für alle im SaalKönigs- und Abschlussball für alle mit der Band "Surprise" mit Verlosung von Preisen. Eintritt frei