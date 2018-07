Schützenfest in Schüttdamm-Isensee: Wer wird neuer Schützenkönig?

In Schüttdamm-Isensee wird vor der Proklamation am Montagabend kräftig gefeiert



Die Schützen des Vereins Schüttdamm-Isensee können das kommende Wochenende kaum noch abwarten. Denn von Samstag, 14. Juli, bis Montag, 16. Juli, feiern die Schießsportler ihr beliebtes Schützenfest, das stets zahlreiche Besucher in den Ort an der Oste zieht.Schützenkönig Uwe Gätke (38) und Schützenkönigin Nicole Koch (41) dürfen noch bis Montagabend gemeinsam regieren. Dann nimmt Vereinspräsident Björn Zühlke die feierliche Proklamation der neuen Majestäten vor.Kranzbinden für den Festplatz. Alle Damen und Jungschützen sind eingeladenKK-ProbeschießenJoppenball mit Tanzmusik für jedermann im Gasthaus Enno Sieb in Schüttdamm. An der Musikanlage steht DJ Thomas Abraham. Tischreservierung möglich unter Tel. 04776-236WeckenAbholen der Könige und Empfang auswärtiger Schützen. Anschließend Schießen auf allen StändenAbholen der KindermajestätenSchießen auf allen StändenKinderkönigsschießen mit Lichtpunktgewehr (acht bis 13 Jahre) und Vogelkönigsstechen für Kinder bis sieben JahreFußball-WM-Finale auf Leinwand. In der Halbzeit Krönung der Kinder- und Vogelkönige im Saal (zirka 17.45 Uhr)FestballZiehung der TombolaloseBeginn des SchießensAntreten zum Abholen der DamenköniginSchießen auf allen StändenKinderpreisschießen mit Lichtpunktgewehr bis 14 JahreEnde des KönigsschießensEnde des SchießkartenverkaufsEnde des allgemeinen Schießens. KönigsproklamationFestball