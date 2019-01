Turbulenter Urlaub

Plattdeutscher Theaterspaß in Hammah



Mit "Post ut Talamone" hat die Theater- und Volkstanzgruppe Hammah für die aktuelle Theatersaison ein amüsantes und gleichzeitig hintergründiges plattdeutsches Theaterstück eingeübt. Hauptfiguren des Stückes sind Ellen und Tom, die sich auf merkwürdige Weise während eines Italienurlaubs kennen lernen und in verschiedene Ereignisse verwickelt werden.Die Premiere erfolgte bereits im Dezember und war ein voller Erfolg. Die weiteren Theaterauftritte im Landhaus Hammah (Bahnhofstraße 56) sind: Freitag, 18. und 25. Januar (jeweils 19.30 Uhr), Samstag, 19. Januar (19.30 Uhr) und 26. Januar (14.30 Uhr), sowie Sonntag, 20. und 27. Januar (jeweils 14.30 Uhr).Karten gibt es im Vorverkauf (6 Euro) bei der Spar- und Kreditbank Hammah sowie der Tankstelle "Hoyer Tank-Treff" in Hammah. An der Abendkasse kostet der Eintritt 8 Euro.