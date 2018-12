TV-Kochduell in Himmelpforten

NDR-Show "Duell auf dem Marktplatz" wurde auf dem Christkindmarkt gedreht

Da staunten die Besucher des Christkindmarktes in Himmelpforten nicht schlecht, als sie zwischen den Buden zwei regionale Fernsehstars entdeckten. NDR-Moderator Yared Dibaba und Fernsehkoch Tarik Rose waren mit ihrem Team in das Christkinddorf gereist, um dort eine Ausgabe ihrer Sendung ""Iss besser! Duell auf dem Marktplatz" zu produzieren. Ausgestrahlt wird sie im NDR Fernsehen am Samstag, 22. Dezember, um 16.45 Uhr.Der Aufbau des Kochduells: Yared Dibaba und Tarik Rose kaufen auf einem Wochenmarkt zunächst frische regionale Zutaten ein und treten anschließend in einer Showküche unter freiem Himmel in einen Kochwettstreit. Yared Dibaba wird dabei von einem "Kochkomplizen" unterstützt, den er zuvor auf dem Markt angeworben hat. Tarik Rose sucht vor Ort spontan mehrere Jurymitglieder aus, die das Essen bewerten und einen Sieger des Duells ermitteln.Für die Sendung in Himmelpforten wurden die Regeln etwas abgewandelt. "Da der Christkindmarkt kein klassischer Wochenmarkt ist, entfällt der komplette Lebensmitteleinkauf durch die Kandidaten", verrät Himmelpfortens Bürgermeister Bernd Reimers. "Statt dessen wird der Weihnachtsmann zwei Körbe mit Lebensmitteln überreichen. Diese werden durch einen kleinen Einkauf regionaler Produkte an den Buden ergänzt."