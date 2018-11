Weihnachtsmarkt auf Gut Hetlilngen

Die Dorfgemeinschaft Groß Sterneberg läutet die Adventszeit ein / Warten auf den Weihnachtsmann

Zum 20. Weihnachtsmarkt lädt die Dorfgemeinschaft Groß Sterneberg ein am Samstag, 24. November, von 12 bis 18 Uhr in die Scheune vom Gut Hetlingen, Groß Sterneberger Str. 50. Spannend für die kleinen Gäste wird es um 14 Uhr: Dann singt der Kinderchor den Weihnachtsmann auf seiner Pferdekutsche herbei.Der Weihnachstmarkt auf dem malerischen Gut Hetlingen in Groß Sterneberg ist eine traditionelle Veranstaltung mit klassischen Angeboten rund um die Adventszeit. An den Buden wird Handgemachtes von der Holzarbeit bis zum Perlenschmuck angeboten. Auch Eisendekorationen für den Garten, handgefertigte Vogelhäuser sowie kulinarische Geschenkideen von Honig bis zum Tee gehören zum Sortiment. Bei der Tombola gibt es viele Preise zu gewinnen.Zudem werden die Besucher mit Kaffee und Kuchen, Waffeln, Punsch, Bratwurst, Räucherfisch und vielem mehr verwöhnt. Für Kinder dreht sich ein buntes Karussell.