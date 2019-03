Wieder Leben im Jugendblockhaus

Ab sofort ist die Freizeiteinrichtung jeden Mittwoch geöffnet



Ab sofort ist das Jugendblockhaus Hammah wieder geöffnet: Nach einer rund einjährigen Pause und einer umfassenden Renovierung (das WOCHENBLATT berichtete) ist jetzt in dem Blockhaus, Am Sportplatz 5, jeden Mittwoch von 15 bis 18.30 Uhr Kindertag. Jugendpflegerin Jessica Wudke, die nach ihrer Elternzeit in Teilzeit ins Jugendblockhaus Hammah zurückkehrt, lädt zu Veranstaltungen von Basteln über Pizza und Waffeln backen bis zum Kicker-Turnier ein.Bei einer kleinen Eröffnung Anfang Februar konnten die Besucher das frisch renovierte Blockhaus bestaunen. Denn in den vergangenen Monaten wurden nicht nur die Wände frisch gestrichen und unter dem Dach ein geschlossener Abstellraum für die Materialien der Jugendkonferenz geschaffen. Es entstand auch eine neue Küchenzeile sowie eine neue Einrichtung mit schicken Möbeln.Jessica Wudke freut sich besonders über die neue Küche, in der jetzt genug Platz ist, um mit den Kindern zu kochen oder zu backen.