"Wir haben noch jede Menge vor"

Wenn die Alten sterben, gehen ihre Geschichten verloren", sagt der Erste Vorsitzende des im Dezember 2018 gegründeten Heimat- und Kulturvereins Burweg, Thorsten Ratzke. Daher haben es sich der verheiratete Familienvater und weitere Ortsansässige zur Aufgabe gemacht, regionale Geschichten, Fotos sowie Filmaufnahmen zu sammeln und zu archivieren. Schon viele Ältere sind auf ihn zugekommen, um ihre Geschichte zu erzählen. Darüber freut er sich besonders: "Das Interesse ist also da."Aber auch so möchten die Mitglieder des Vereins positiv zum Leben in der Gemeinde beitragen, da sie alle irgendwie mit dem Ort Burweg verwurzelt sind. Gern würden sie die Bereiche abdecken, die nicht in der Hand von Feuerwehr, Schützen- oder Sportverein sind. Noch seien sie ganz am Anfang der Planungsphase, erzählt Ratzke. Einige Ideen hat die Gruppe aber schon. Beispielsweise soll eine Bank in der Feldmark aufgestellt werden und einen Platz zum Ausruhen für Spaziergänger und Radler bieten. Auch eine Baumpflanzaktion könne er sich gut vorstellen, meint er.Ein weiterer wichtiger Punkt sei der Aufbau einer eigenen Homepage für den Verein, auf der am liebsten das Archiv zu finden sein solle. Ob dies für jeden öffentlich oder als Log-In-Version zugänglich sein wird, kann noch nicht gesagt werden. Es sei noch einiges unklar in der Planung und Umsetzung, das werde aber demnächst alles in Angriff genommen.In der Aufbauphase möchte der Vorsitzende noch mit anderen Heimatvereinen sprechen und sich dort beraten lassen, da die Organisation für alle im Burweger Verein neu ist. "Ideen sind immer willkommen, wir sind offen für alles", betont Ratzke.Aktive Vereinsmitglieder werden ebenfalls gesucht, um die Ehrenamtlichen zu unterstützen - je mehr, desto besser. Denn die Zeit bei jedem Einzelnen sei knapp, Geld werde natürlich auch immer gebraucht, so der Vorsitzende. Jeder - ob jung, ob alt - ist gern gesehen, auch von außerhalb.Mehr Informationen zum Heimat- und Kulturverein Burweg erhalten Sie bei Thorsten Ratzke per E-Mail: t.ratzke@heimat-burweg.de (jab)