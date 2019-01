Do., 24.01.2019, um 20 Uhr in der Villa von Issendorff in Himmelpforten, Poststr. 2; Eintritt: 8 Euro.

Mitte der 1960er Jahre herrscht Aufbruchstimmung an der Elbe in der Region Stade. Im beschaulichen Kehdinger Dorf Bützfleth will ein amerikanischer Chemiekonzern ein Werk errichten. Vor diesem Hintergrund spielt der Krimi "Die Chemie stimmt" von Peter Eckmann. Er erzählt von großen Geschäften um viel Geld, Intrigen und einer verschwundenen Leiche. Auf Einladung des Kulturkreises Himmelpforten liest der Hechthausener Autor aus seinem neuesten Kriminalroman.