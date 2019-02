Fr., 08.02.2019, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule in Estorf, Osterberg 1; Eintritt: 10 Euro (ermäßigt 8 Euro), Platzreservierung empfohlen per E-Mail an estorfkultur@gmx.de.

"Keep The Whole World Singing!" ist das Motto der "Barbershop Belles". Die 20 Sängerinnen der A-capella-Gruppe aus Zeven haben sich den Evergreens der 1920er bis 1970er Jahre verschrieben. Alle Lieder sind im "Barbershop"-Stil arrangiert, der mitunter an die "Comedian Harmonists" erinnert. Das "Barbershop-Singing" steht für eine Darbietung aus Harmoniegesang, Humor und Show. Veranstalter ist der Verein "Kultur in der Aula".