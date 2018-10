"Get Lucky": Chorkonzert mit "Our Sound" und Gästen in Hagenah

bo. Heinbockel-Hagenah. "Get Lucky" - dazu fordert der Rock- und Popchor "Our Sound" Oldendorf in seinem Konzert am Samstag, 3. November, um 17 Uhr im Gasthaus Hellwege in Hagenah auf. Die Besucher dürfen sich auf Mitreißendes und Besinnliches aus Blues, Rock und Pop "At Its Best" freuen. Alle Titel wurden von Chorleiter Ha-Jo Centner neu arrangiert. Die Sängerinnen und Sänger werden von Musikern an Gitarre, Bass und Keyboard begleitet.

Als musikalische Gäste sind die "Hagenaher Sportsänger" dabei. Sie runden das Programm mit ihrem Repertoire ab, das von Liedern aus Afrika und von der Elbe bis zu den "Toten Hosen" reich.

• Der Eintritt ist frei, die Mitglieder des Chors "Our Sound" freuen sich aber über Spenden.