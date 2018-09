Hommage an Udo Jürgens in Himmelpforten

bo. Himmelpforten. Mit einer Hommage an Udo Jürgens sind Anna Haentjens und Ulrich Stolpmann am Samstag, 22. September, zu Gast in Himmelpforten. In der Villa von Issendorff, Poststraße 2, präsentieren die Sängerin und der Pianist um 20 Uhr eine Auswahl an Liedern und Chansons aus dem umfangreichen Repertoire des unvergessenen Künstlers (1934-2014). Mit biografischen Anmerkungen gibt Haentjens Einblick in sein Leben.

"Ich mache Musik in meiner Muttersprache, bekenne mich dazu und versuche, mit meinen Liedern etwas auszusagen", war der Leitsatz Udo Jürgens', dessen Erfolgskette nach dem Sieg mit "Merci Chérie" beim "Grand Prix Eurovision de la Chanson" 1966 nicht mehr abriss.

• Eintritt: 12 Euro.