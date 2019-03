Fr., 08.03.2019, um 19 Uhr in der Villa von Issendorff in Himmelpforten, Poststr. 2; Eintritt: 10 Euro.

"Menschliches im Spiegel humoristischer Gedichte" präsentiert Ulrich Kulicke in einer Lesung mit Musik und Illustrationen in der Villa von Issendorff. Seine Gedichte im Stil von Wilhelm Busch und Eugen Roth versprechen einen unterhaltsamen Abend. In humorvollen Versen nimmt er die Eigenarten der Menschen unter die Lupe. Roland Wings spielt dazu auf der Gitarre.