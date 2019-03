Fr., 22.03.2019, um 19.30 Uhr in der St. Marienkirche in Himmelpforten, Bei der Kirche 8; Eintritt frei.

In der Reihe "Kultur in der Kirche" ist das Gitarren-Duo "Saitenblicke" zu Gast in Himmelpforten. In Bearbeitungen bekannter Orchesterstücke und Popsongs bringen die beiden Künstler die vielen "Facetten der Gitarre" zum Klingen. In der Pause gibt es Fingerfood und Getränke.