Lockere Jazz-Klänge: Konzert mit den "Walkin' Shoes" in Himmelpforten

bo. Himmelpforten. Die Jazz-Band "Walkin' Shoes" tritt am Sonntag, 11. November, um 17 Uhr in der Villa von Issendorff, Poststraße 2, in Himmelpforten auf. Das sechsköpfige Ensemble aus der Region spielt lockeren, eingängigen Jazz aus den vergangenen 60 Jahren: Moderne Klassiker der Cool-Jazz-Ära von Gerry Mulligan und des "Modern Jazz Quartet", Titel von Miles Davis, Bossa Nova und Evergreens wie "Autumn Leaves", "Fly Me To The Moon", "Lullaby Of Birdland" gehören zum Repertoire.

Durch die Besetzung mit zwei Saxophonen plus Sängerin entsteht ein ganz eigener Sound mit ausgefeilten Arrangements und viel Freiheit zu Improvisationen.

• Eintritt: 10 Euro.