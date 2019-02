Mitreißender Musik mit "Cajun X" in Himmelpforten

Sa., 09.02.2019, um 20 Uhr in der Villa von Issendorff in Himmelpforten, Poststr. 2; Eintritt: 15 Euro.

In das Mississippi-Delta im Süden der USA führt die musikalische Reise mit "Cajun X". Die Band spielt die lebensfrohe Musik der französischstämmigen Siedler, die sich vor mehr als 250 Jahren in Louisiana niederließen.Im Cajun vermengen sich verschiedene kulturelle Einflüsse: französische, irisch-schottische, karibische und indianische. Die Band singt in original französischem Dialekt und teilweise in englischer Sprache.Humorvolle Lieder in deutscher und plattdeutscher Sprache runden das Repertoire ab. Die mitreißenden und abwechslungsreich arrangierten Melodien gehen von Anfang an in die Beine.Veranstalter ist der Kulturkreis Himmelpforten.