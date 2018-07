Orgelkonzert in der Horster Kirche

Burweg: Horster Kirche |

bo. Himmelpforten-Burweg. Fahrradkantor Martin Schulze kommt nach Burweg. In der St. Petri-Kirche Horst in Burweg gibt der bekannte Organist, Kirchenmusiker und Publizist aus Frankfurt/Oder am Donnerstag, 19. Juli, um 19 Uhr ein Konzert. Schulze spielt Orgelwerke verschiedener Komponisten aus mehreren Jahrhunderten.

Im Anschluss haben Besucher die Möglichkeit, bei einem kleinen Imbiss mit Schulze ins Gespräch zu kommen. Schulze ist leidenschaftlicher Radfahrer und reist auf diese Weise zu den meisten Konzertorten.

• Eintritt frei.