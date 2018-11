Poesie und Musik mit Ulrich Kulicke in Estorf

bo. Estorf. "Bemerkenswert apart der Mensch in seiner Art" - aus seinem Buch "Der Mensch im Lichte humoristischer Gedichte" liest Ulrich Kulicke in der Reihe "Kultur in der Aula" am Freitag, 9. November, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule in Estorf. Kulicke liest ausgewählte Gedichte. Dazu hat der Künstler Markis Illustrationen angefertigt, die während der Lesung auf eine Leinwand projiziert werden.

Aufgelockert wird die Poesie mit Musik von Kulickes Begleitband mit Heidi und Alfred Zerbin, Roland Wings und Michael Flaig. Die Musiktitel stehen jeweils in Verbindung zu den vorgetragenen Texten. Es sind zumeist Klassiker und im weitesten Sinn dem Jazz zuzurechnen.

• Eintritt: 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) Platzreservierung per E-Mail an estorfkultur@gmx.de.