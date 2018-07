Beim Brödenfeldt-Cup in Himmelpforten den Titel verteidigt

TSV Wiepenkathen siegt erneut beim Traditionsturnier auf der Stader Geest

Mit einem 1:0-Sieg gegen den FC Mulsum/Kutenholz hat der TSV Wiepenkathen kürzlich den Brödenfeldt-Cup verteidigt und trägt den Siegerpokal erneut nach Hause. In der 17. Minute fiel das Tor durch Janick Spreckels, der mit fünf Treffern Torschützenkönig wurde.Obwohl die Partie insgesamt ausgeglichen war, gelang der gegnerischen Elf kein Ausgleichstreffer. Platz drei belegte der FC Oste/Oldendorf mit einem deutlichen 3:0 gegen die SV Drochtersen/Assel III. Den fünften Platz erkämpfte sich der Sport Club Hemmoor nach einem 3:1 gegen Gastgeber MTV Himmelpforten.Am Final-Freitag war der Waldsportplatz in Himmelpforten sehr gut besucht. "Die Stimmung war hervorragend. Alle Wettkämpfe verliefen fair - ohne rote Karten und ohne schwere Verletzungen", sagt Mirko Burfeindt, Fußball-Obmann beim MTV Himmelpforten. Auch das Wetter spielte mit. Während in 2017 wegen starken Regens ein Gruppenspieltag komplett ausfallen musste, gab es in 2018 nur am Mittwoch leichten Nieselregen.Mirko Burfeindt bedankt sich bei allen Helfern, dem MTV-Förderkreis-Team, den Schiedsrichtern, den Platzwarten sowie den Turniersponsoren Brödenfeldt und Volksbank, ohne das die Veranstaltung nicht durchgeführt werden kann.